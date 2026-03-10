Inganno digitale | 5.000 euro rubati con identità falsa

Un uomo di Tolentino, nato nel 1957, si presenta oggi davanti al tribunale di Macerata accusato di aver subito un furto di 5.000 euro attraverso un inganno digitale. La vicenda coinvolge l’uso di un’identità falsa e si inserisce nel quadro di episodi di truffa online che hanno coinvolto diversi cittadini. La procura ha aperto un procedimento per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Un cittadino di Tolentino, classe 1957, si trova oggi davanti al tribunale di Macerata per un'accusa che tocca il cuore della fiducia tra persone e istituzioni finanziarie. L'uomo è stato accusato di aver utilizzato l'identità di un residente del Veneto per ottenere un prestito finalizzato all'acquisto di beni tecnologici di alto valore a Civitanova. La data dei fatti è il 5 dicembre 2023, ma le conseguenze legali si stanno evolvendo nel marzo del 2026 con un'udienza preliminare che ha già stabilito la prosecuzione del giudizio. Il caso non riguarda solo un singolo atto, ma evidenzia le vulnerabilità nei sistemi di controllo delle transazioni digitali e l'impatto diretto sulla vita quotidiana dei piccoli centri marchigiani.