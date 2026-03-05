Truffa dell' incidente a Cassano | Serve la cauzione per tua nipote Ma l' auto a noleggio tradisce il 35enne

Un uomo di 35 anni residente in provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver truffato un’anziana a Cassano delle Murge sfruttando la tecnica del finto incidente stradale. La vittima era stata contattata con la richiesta di una cauzione per sua nipote, ma l’auto a noleggio utilizzata dall’uomo ha tradito la sua presenza.

I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente nel Napoletano. La vittima, una donna anziana di Cassano delle Murge Un uomo di 35 anni residente in provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver truffato un’anziana a Cassano delle Murge con la tecnica del finto incidente stradale. Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 2 marzo dai militari dell’Arma. L’uomo è ritenuto responsabile della truffa avvenuta lo scorso 30 dicembre ai danni della donna. Alla donna era stato quindi spiegato che la nipote avrebbe potuto essere liberata solo pagando immediatamente una somma di denaro per spese legali o cauzioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: “Tuo nipote ha investito una donna, paga la cauzione”: nonna consegna contanti e gioielli per 20mila euro. Ma era una truffa, la donna muore per lo choc

I truffatori dicevano alle vittime che un nipote aveva causato un incidente e serviva una cauzione per liberarlo. E loro pagavanoLa tecnica è ormai nota, ma il livello dell’organizzazione criminale che ha truffato anziani in tutta Italia era altissimo.

Contenuti e approfondimenti su Truffa dell'incidente a Cassano Serve....

Temi più discussi: Truffa del finto incidente, bottino di 40mila euro: incastrati da un tassista; Ancora vittime della truffa del finto maresciallo dei carabinieri. È accaduto a Mogliano Veneto; Torna la truffa dell’incidente. Anziana perde i risparmi; CASTELFRANCO VENETO | TRUFFA DEL FINTO INCIDENTE, 86ENNE CONSEGNA 23MILA EURO DI GIOIELLI.

Torna la truffa dell’incidente. Anziana perde i risparmiE’ successo martedì all’ora di pranzo in via Pacini: Deve pagare la cauzione per suo figlio. E all’88enne rubano contanti e gioielli per oltre 1000 euro . ilrestodelcarlino.it

Truffa choc a Roma, finto incidente per derubare un’anziana di 25mila euro: arrestato 25enneUn giovane originario dell’area partenopea è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine ROMA - Nella Capitale torna l’allarme pe ... etrurianews.it

“Votate la piccola ballerina”: su WhatsApp impazza la truffa della danza, così vi rubano l’identità x.com

È definita “Rendez-moi”, è la truffa, il raggiro del resto. Un acquisto di poco valore, una banconota di grosso taglio, poi una sequenza di richieste tipo quella di cambiare soldi, di averli indietro, di restituirli in altro taglio. Ed è quello che è accaduto ieri in un bar - facebook.com facebook