Versa oltre 7mila euro per acquistare un' auto online ma è una truffa
Un acquirente ha versato oltre 7.000 euro per un'auto acquistata online, ma si è rivelato vittima di una truffa. La polizia di Spoleto ha identificato e denunciato un 54enne responsabile del raggiro. Questo episodio evidenzia i rischi legati alle transazioni online e l’importanza di prestare attenzione durante gli acquisti su internet.
. La polizia di Spoleto ha denunciato l'autore del raggiro, un 54enne, per il reato di truffa. Come ricostruito dagli agenti l'indagine è partita a seguito della segnalazione di una donna che ha raccontato di essere stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Assicura l'auto online ma è una truffa: 25enne perde 400 euro
Leggi anche: Compra online un motore per auto a 500 euro ma è una truffa: due denunce
Tassista abusivo scoperto ubriaco al volante: oltre 7mila euro di multa - Ed era anche ubriaco: quando è stato fermato in zona San Paolo, l’altro giorno, aveva un tasso alcolemico quattro volte il ... torino.repubblica.it
ATTENZIONE... Abbiamo più volte segnalato l'abbandono totale in cui versa la strada del Comune di Polistena che porta verso c/da Lacchi di San Giorgio Morgeto. Da oltre un anno erano presenti transenne al posto della ringhiera che dovrebbe delimitare il p facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.