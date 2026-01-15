Versa oltre 7mila euro per acquistare un' auto online ma è una truffa

Da perugiatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un acquirente ha versato oltre 7.000 euro per un'auto acquistata online, ma si è rivelato vittima di una truffa. La polizia di Spoleto ha identificato e denunciato un 54enne responsabile del raggiro. Questo episodio evidenzia i rischi legati alle transazioni online e l’importanza di prestare attenzione durante gli acquisti su internet.

. La polizia di Spoleto ha denunciato l'autore del raggiro, un 54enne, per il reato di truffa. Come ricostruito dagli agenti l'indagine è partita a seguito della segnalazione di una donna che ha raccontato di essere stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Assicura l'auto online ma è una truffa: 25enne perde 400 euro

Leggi anche: Compra online un motore per auto a 500 euro ma è una truffa: due denunce

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tassista abusivo scoperto ubriaco al volante: oltre 7mila euro di multa - Ed era anche ubriaco: quando è stato fermato in zona San Paolo, l’altro giorno, aveva un tasso alcolemico quattro volte il ... torino.repubblica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.