Versa oltre 7mila euro per acquistare un' auto online ma è una truffa

Un acquirente ha versato oltre 7.000 euro per un'auto acquistata online, ma si è rivelato vittima di una truffa. La polizia di Spoleto ha identificato e denunciato un 54enne responsabile del raggiro. Questo episodio evidenzia i rischi legati alle transazioni online e l’importanza di prestare attenzione durante gli acquisti su internet.

