Trovato morto vicino all' eremo | il video

Questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona all’interno di un pozzo vicino a un eremo. La scoperta è avvenuta in una zona isolata, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi del caso. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le circostanze del decesso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto al momento.

Il corpo senza vita di una persona è stato trovato questa mattina all'interno di un pozzo nella zona dell'Eremo di Monte Giove dove nei giorni scorsi è stata rubata una reliquia