Trovate ossa umane nello scavo di un cantiere stradale nel Bresciano | indagano i carabinieri

Nella giornata del 10 gennaio, un cantiere stradale nel Bresciano ha portato al ritrovamento di resti ossei umani, tra cui femore e ulna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’origine di questi reperti e stabilire eventuali collegamenti con altri eventi o persone. La scoperta è stata comunicata alle forze dell’ordine, che stanno approfondendo le verifiche sul sito.

Resti di ossa umane, come femore e ulna, sono stati ritrovati in un cantiere stradale nel Bresciano nel pomeriggio del 10 gennaio. I frammenti sono stati repertati e verranno sottoposti ad analisi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

