Trovate ossa umane nello scavo di un cantiere stradale nel Bresciano | indagano i carabinieri

Nella giornata del 10 gennaio, un cantiere stradale nel Bresciano ha portato al ritrovamento di resti ossei umani, tra cui femore e ulna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’origine di questi reperti e stabilire eventuali collegamenti con altri eventi o persone. La scoperta è stata comunicata alle forze dell’ordine, che stanno approfondendo le verifiche sul sito.

Resti di ossa umane, come femore e ulna, sono stati ritrovati in un cantiere stradale nel Bresciano nel pomeriggio del 10 gennaio. I frammenti sono stati repertati e verranno sottoposti ad analisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ossa umane riemergono dal cantiere stradale: scatta l'indagine Leggi anche: “Venite, ci sono delle ossa umane”: misterioso ritrovamento nel Bresciano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Palazzolo, da uno scavo affiorano ossa umane: area sotto sequestro; Ossa umane riemergono dal cantiere stradale: scatta l'indagine; Palazzolo, trovate alcune ossa umane in uno scavo: di chi sono?; Ritrovate ossa umane in uno scavo a Palazzolo: le indagini. Trovate ossa umane nello scavo di un cantiere stradale nel Bresciano: indagano i carabinieri - Resti di ossa umane, come femore e ulna, sono stati ritrovati in un cantiere stradale nel Bresciano nel pomeriggio del 10 gennaio ... fanpage.it

Palazzolo, trovate alcune ossa umane in uno scavo: di chi sono? - Un ritrovamento davvero inquietante ha agitato nel pomeriggio di ieri (sabato 10 gennaio 2026) l'Ovest Bresciano. bsnews.it

Albyphoto Urbex. . Quella volta che siamo stati presso una famossissima villa maledetta abbandonata sulla collina di Torino, pensate che nell'estate del 2019 un gruppo di ricercatori sul paranormale trovò delle presunte ossa umane nei sotterranei di questa vi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.