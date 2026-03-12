Mercoledì 11 marzo 2026, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, si è svolto un tavolo tecnico dedicato alla questione dell'acqua nel Salento. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di enti locali e tecnici specializzati, con l'obiettivo di discutere e rivedere le modalità di gestione delle risorse idriche nella regione. L'evento ha rappresentato un momento importante per il settore agricolo locale.

La sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce è stata teatro, mercoledì 11 marzo 2026, di un tavolo tecnico cruciale per il futuro agricolo del Salento. Convocato dal presidente della Provincia Fabio Tarantino, l’incontro ha riunito il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, Francesco Ferraro, e le principali associazioni di categoria per affrontare la questione del Tributo 630 in vista della seduta della commissione agricoltura regionale prevista per giovedì 12 marzo a Bari. L’obiettivo non è stato quello di emettere sentenze definitive, ma di costruire un ponte tra la gestione tecnica del territorio e le istanze degli agricoltori che chiedono una ridefinizione equa dei costi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tributo 630: il tavolo tecnico che ridefinisce l’acqua

