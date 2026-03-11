Consorzio di bonifica e tributo 630 | discussione e focus a Palazzo dei Celestini

Oggi, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, si è tenuto un tavolo tecnico convocato dal presidente Fabio Tarantino su richiesta del gruppo “Tavolo Verde”. La riunione ha riguardato principalmente il tributo 630 e il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici. L’incontro ha focalizzato l’aggiornamento sui temi e le questioni legate ai due argomenti.

