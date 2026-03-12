Treviglio boato in zona nord | artificieri fanno brillare una bomba a mano da esercitazione

A Treviglio, un forte boato si è udito nella zona nord durante l’ora di cena. Gli artificieri hanno fatto brillare una bomba a mano utilizzata in esercitazione, causando una loud noise che ha spaventato i residenti, molti dei quali sono usciti di casa per verificare l’origine del suono. La scena si è svolta in un’area abitata della città.

Treviglio. Un forte boato a ora di cena ha interrotto la quiete nella zona nord della città. Il rumore, sordo, ha allarmato i residenti, molti dei quali sono scesi in strada per capire cosa fosse successo. L'esplosione è stata provocata dagli artificieri di Milano che hanno fatto brillare una bomba a mano da esercitazione rinvenuta in un'abitazione del milanese. Si è trattato, nel dettaglio, di un simulacro militare, senza polvere da sparo né materiali esplosivi. L'ordigno, appartenuto al servizio militare di un anziano, è stato portato in un'area sicura per la detonazione. Pertanto, l'esplosione udita dai residenti è stata generata esclusivamente dalla carica degli artificieri.