Cecina trova una bomba della seconda guerra mondiale in garage | gli artificieri la fanno brillare

A Cecina, un ritrovamento sorprendente ha portato alla luce una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale nascosta in un garage di via Aurelia Sud. L'intervento degli artificieri ha permesso di far brillare l'ordigno in tutta sicurezza, garantendo la tranquillità della comunità. Un episodio che ricorda quanto siano ancora presenti tracce del passato, richiedendo attenzione e professionalità per la loro gestione.

© Livornotoday.it - Cecina, trova una bomba della seconda guerra mondiale in garage: gli artificieri la fanno brillare Una bomba risalente alla seconda guerra mondiale è stata ritrovata all'interno di un garage di un'abitazione in via Aurelia Sud a Cecina. Il proprietario ha subito allertato la polizia che ha proceduto con le opportune misure di sicurezza, facendo chiudere a chiave il locale e delimitando l’area. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Allarme bomba in Istria: gli artificieri fanno brillare una valigia sospetta Leggi anche: Bimbo trova una bomba della Seconda guerra mondiale in giardino e ci gioca: "Poteva esplodere" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trova una bomba della Seconda guerra mondiale nel pollaio - Aulla (Massa Carrara), 11 marzo 2025 – Venerdì della scorsa settimana, durante i lavori di ristrutturazione in un vecchio pollaio, un residente della zona di Aulla ha scoperto un ordigno bellico ... lanazione.it L'Use Computer Gross torna al successo esterno due mesi dopo Cecina ed infligge alla Virtus il primo ko interno. Cipriani nel finale trova i punti decisivi e Sakellariou è freddo dalla lunetta per chiuderla. Ultima frazione da 27 punti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.