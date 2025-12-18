Sedicesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Bologna sbanca Belgrado battuto il Partizan

Nella sedicesima giornata di Eurolega 2025/26, la Virtus Bologna conferma la propria forza imponendosi sul campo del Partizan Belgrado con un convincente 86-68. Ottava vittoria in trasferta per i bolognesi, che rafforzano la loro posizione in classifica e dimostrano carattere e solidità in una battaglia difficile. Un risultato che sottolinea la crescita e l’ambizione della squadra in questa stagione europea.

Ottava vittoria continentale per la Virtus che, nella sedicesima giornata basket Eurolega 202526, passa a Belgrado sul campo del Partizan per 86-68. I felsinei costruiscono il successo grazie ad un eccellente secondo tempo e ad un super Morgan, autore di 14 punti personali. SEDICESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: PARTIZAN BELGRADO-VIRTUS BOLOGNA 68-86 L'apertura del match si presenta equilibrata, con le due squadre che si alternano al comando nel risultato, con gli emiliani che riescono a chiudere avanti la prima frazione di cinque lunghezze, trascinati dal solito Edwards. Il secondo quarto inizia con il punteggio di 24-19 a favore di Bologna, ma vede gli slavi ribaltare velocemente il risultato, grazie ai canestri di Washington, Brown e Bonga.

