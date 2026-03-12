LIVE Trento-PGE Varsavia 2-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | polacchi ai quarti al golden set

Alle 18 si gioca la sfida tra Ankara e Conegliano nel volley femminile, mentre in Champions League volley maschile, Trento affronta PGE Varsavia con il risultato di 2-3 dopo il golden set, consentendo ai polacchi di accedere ai quarti di finale. La partita tra Trento e Varsavia è in corso e viene trasmessa in diretta. Sono stati aggiornati i punteggi e le cronache delle due gare.

23.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte 23.40: In casa Trento 34 punti di Faure, decisivo per tre set e poi boccheggiante negli ultimi tre parziali, 20 per un Lavia commovente, ultimo ad arrendersi e 16 per un Ramon che purtroppo reggeva non benissimo il confronto con Lavia e regge ancora peggio quello con Michieletto. Compito difficile, lo sappiamo, ma va detto.