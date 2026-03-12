LIVE Trento-PGE Varsavia 2-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | soluzione al golden set

Durante la partita tra Trento e PGE Varsavia, terminata con il punteggio di 2-3, si è deciso di ricorrere al golden set per determinare la squadra qualificata. La diretta streaming di Zerén Spor Ankara-Conegliano di volley femminile è disponibile dalle 18.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 12-15 Sbaglia Lavia il servizio e si va al golden set. Trento è calata in tutti i fondamentali, Varsavia ha ritrovato Bdnorz soprattutto in ricezione e la partita è cambiata 12-14 Primo tempo Torwie 11-14 E’ out l’attacco di Faure da seconda linea 11-13 Mano out Tillie da zona 4 11-12 Parallela di Gomulka da zona 2 11-11 Diagonale di Lavia da zona 4 10-11 Diagonale... 🔗 Leggi su Oasport.it

