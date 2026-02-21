Giustizia il ministro Nordio lancia il Sì da Forlì | Nessuna punizione per le toghe vogliamo una riforma moderna

Il ministro Nordio ha dichiarato a Forlì che la riforma della Giustizia non punirà le toghe, ma mira a rendere il sistema più efficiente. La sua presenza nel salone comunale ha attirato numerosi cittadini interessati alle novità legislative. Nordio ha sottolineato l'importanza di votare e di coinvolgere gli altri nella campagna referendaria. La discussione si concentra sulla necessità di aggiornare le procedure giudiziarie per garantire maggiore rapidità nei processi.

"Prima parola d'ordine: andare a votare e convincere le persone a votare". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite nel salone comunale di Forlì nell'ambito della campagna per il Sì al prossimo referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale della Giustizia, un referendum confermativo senza quorum, dove vincerà chi otterrà anche solo un voto in più. "Entrando nei dettagli della riforma, sono tre i punti fondamentali: la separazione delle carriere, l'introduzione del sorteggio e l'alta corte di disciplina - spiega il ministro Nordio -. Siamo certissimi di vincere, ma nessun problema se il popolo dovesse smentirci, non diamo nessuna connotazione politica a questo voto.