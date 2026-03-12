Treni in crisi | 40mila corse cancellate e risarcimenti

Nella tratta tra Cremona e Treviglio, un treno è stato cancellato, causando disagi ai passeggeri. La cancellazione ha portato alla sospensione di diverse corse e ha riacceso le discussioni sullo stato del servizio ferroviario in Lombardia. Nei giorni successivi, sono stati annunciati risarcimenti per i viaggiatori coinvolti. La situazione mette in evidenza le difficoltà attuali del sistema di trasporto su rotaia nella regione.

La cancellazione di un treno sulla tratta Cremona-Treviglio ha riaperto il dibattito sul servizio ferroviario lombardo. Il consigliere regionale Matteo Piloni denuncia la sparizione degli indennizzi per i pendolari e l'aumento dei costi a fronte di ritardi cronici. I dati del bilancio Trenord mostrano che nel 2025 quasi 40 mila corse sono state cancellate o ridotte in tutta la regione. Oltre 141 mila treni hanno subito ritardi superiori ai cinque minuti su un totale di circa 780 mila servizi effettuati. Questo significa che una corsa su cinque arriva fuori orario, confermando come la puntualità sia ancora lontana dagli standard richiesti dai viaggiatori.