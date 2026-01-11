Treni tutto fermo per un guasto! Ritardi fino a tre ore e corse cancellate

A causa di un guasto tecnico, molti treni sono attualmente fermo, con ritardi fino a tre ore e alcune corse cancellate. La situazione interessa diverse tratte, causando disagi ai pendolari e agli utenti del trasporto ferroviario. Gli operatori stanno lavorando per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile, ma si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di pianificare i propri spostamenti.

Il sole non era ancora sorto del tutto quando un improvviso silenzio meccanico ha sostituito il ronzio costante della corsa sui binari. Tra le carrozze immerse in una penombra interrotta solo dalle luci soffuse del mattino, i viaggiatori hanno avvertito una brusca decelerazione seguita da un arresto innaturale in mezzo alla campagna ancora avvolta dalla nebbia. Quello che doveva essere un rapido trasferimento domenicale si è trasformato in pochi istanti in una attesa estenuante, con i motori spenti e l’annuncio metallico dell’altoparlante che confermava il timore di molti. Le lancette degli orologi hanno iniziato a scorrere mentre migliaia di persone restavano sospese nel nulla, prigioniere di un guasto tecnico invisibile che stava già mandando in frantumi le coincidenze, gli appuntamenti di lavoro e le speranze di un rientro tranquillo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Treni, tutto fermo per un guasto! Ritardi fino a tre ore e corse cancellate Leggi anche: Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi fino a 60 minuti Leggi anche: Raid nella notte contro due treni Rock in sosta a Parma, frantumati i vetri: cancellate tre corse regionali Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Guasto alla linea elettrica, treni fermi sulla linea Bari-Foggia; Guasti ai treni e al passaggio a livello: la giornata da dimenticare per i pendolari brianzoli; Circumvesuviana, primo stop del 2026: treno fermo per avaria per ore; Guasti ai binari causati dal freddo, disagi per i pendolari: ritardi da 60 minuti e cancellazioni. Guasto a un Frecciarossa, ritardi fino a 170 minuti sulla Roma – Firenze - Convoglio fermo vicino a Valdarno blocca la linea Alta Velocità, con cancellazioni e percorsi alternativi per Frecciarossa e Italo ... rainews.it

Guasto al Frecciarossa sulla Roma–Firenze, Alta velocità in tilt: ritardi fino a 170 minuti e treni deviati - Chi oggi doveva salire su un Frecciarossa (o su un Italo) tra Roma e Firenze probabilmente se n’è accorto prima ancora di leggere le notizie: tabelloni impazziti, tempi che si allungano, annunci ripet ... alphabetcity.it

Guasto sull'alta velocità, treni in ritardo fino 80 minuti alla stazione Termini - Andando, però, a vedere i monitor degli arrivi alla stazione Termini si registrano ritardi ben più pesanti rispetto a quanto comunicato da Trenitalia. romatoday.it

Sciopero dei treni 9 e 10 gennaio, si ferma il personale Trenitalia. Disagi in tutto il Paese Il via alle ore 21 - https://www.ilriformista.it/sciopero-treni-9-10-gennaio-stop-personale-trenitalia-disagi-495472/ - facebook.com facebook

Sciopero dei treni 9 e 10 gennaio, si ferma il personale Trenitalia. Disagi in tutto il Paese x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.