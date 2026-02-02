Sciopero Trenord disagi per i pendolari verso Milano | cancellate corse in fascia garantita

Disagi e cancellazioni hanno colpito i pendolari di Bergamo questa mattina. Nonostante la fascia di garanzia tra le 6 e le 9, molte corse verso Milano sono state cancellate, lasciando centinaia di persone a aspettare sui binari. I disagi si sono fatti sentire fin dalle prime ore, complicando la vita a chi si sposta ogni giorno per lavoro o studio.

Bergamo. Nuovi disagi per i pendolari che viaggiano dalla Città dei Mille verso Milano. Nei giorni scorsi Trenord aveva avvertito che lunedì 2 febbraio si potevano verificare ripercussioni sul servizio a causa dello sciopero proclamato dal sindacato Orsa in tutta la Lombardia: nonostante dalle 6 alle 9 fosse stata annunciata una fascia di garanzia, diverse corse previste dalla stazione di Bergamo a Milano Centrale sono state cancellate in mattinata lasciando centinaia di persone ad attendere sulle banchine. "Abbiamo aspettato al freddo un'ora e mezza, poi siamo tornati a casa – racconta un pendolare -.

