Tre fratellini lanciano oggetti dal balcone torna la paura a Monselice

A Monselice, tre fratellini di 9, 10 e 11 anni hanno lanciato oggetti dal balcone di casa verso piazza Ossicella. Tra i reperti recuperati ci sono sassi, sanpietrini e un posacenere, tutti trovati sulla strada dopo l’episodio. La scena ha provocato preoccupazione tra i passanti e ha riportato alla memoria episodi simili nella zona.

I ragazzini erano già stati protagonisti di episodi simili quattro mesi prima. Sul posto sono arrivati Carabinieri, Polizia locale, ambulanza e automedica del Suem. Al termine dell'intervento delle forze dell'ordine sono stati riaffidati alla madre Sanpietrini raccattati dalla strada, sassi, persino un posacenere. Sono questi gli oggetti che tre ragazzini di 9, 10 e 11 anni hanno lanciato dal poggiolo della loro abitazione verso piazza Ossicella, a Monselice. L'episodio è avvenuto ieri, 11 marzo, intorno alle 14. A causa della “pioggia” continua, i proprietari delle auto parcheggiate davanti all'appartamento non riuscivano nemmeno ad avvicinarsi e a recuperare il proprio mezzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

