Si lancia dal balcone per sfuggire all’aggressione del marito | paura a Ventimiglia

A Ventimiglia, una donna di 44 anni ha tentato di sfuggire a un’aggressione domestica, gettandosi dal balcone di casa al primo piano. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione, evidenziando una grave situazione di violenza familiare. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’evento apre un dibattito sulla tutela delle vittime di violenza domestica nella provincia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione all’interno dell’abitazione. Momenti di drammatica violenza domestica si sono verificati a Ventimiglia, dove una donna di 44 anni, per sottrarsi all’aggressione del marito, si è gettata dal balcone di casa al primo piano. L’episodio è avvenuto poco dopo le 11 del mattino, all’interno di uno stabile della città. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata aggredita con delle lame, probabilmente un paio di forbici, dal coniuge, un uomo di 64 anni. Le ferite e la fuga disperata. Nel tentativo di salvarsi dalle violenze, la vittima avrebbe deciso di buttarsi nel vuoto, riportando un trauma dorsale oltre a ferite al volto e alle mani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Si lancia dal balcone per sfuggire all’aggressione del marito: paura a Ventimiglia Leggi anche: Ventimiglia, donna si butta dal balcone al primo piano per sfuggire alle violenze del marito Leggi anche: Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito: è gravissima Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito: è gravissima - Momenti di grande tensione questa mattina a Ventimiglia, dove una donna di 44 anni si è gettata dal balcone al primo piano della sua abitazione per sfuggire alle aggressioni del marito. msn.com

Assalita dal marito, si butta dal balcone - Per sfuggire alla violenza del marito, che l'avrebbe accoltellata, si è lanciata dal balcone di casa a Ventimiglia in provincia di Imperia. rainews.it

Ventimiglia, donna 44enne si lancia dal balcone per sfuggire alle coltellate del marito: grave in ospedale - Nella caduta ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. msn.com

Donna di 44 anni si lancia dal balcone per sfuggire alle coltellate del marito: grave in ospedale x.com

Si lancia dal balcone, salvato dalla parabola del vicino Palermo: 35enne rimane incastrato... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.