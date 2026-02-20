Braccialetto elettronico e paura | donna cade dal balcone figlia

Una donna di 38 anni è caduta dal balcone di casa a Medolla, probabilmente a causa di una lite con la figlia. La vicenda si è svolta mercoledì scorso, in un appartamento di via Roma. La donna indossava un braccialetto elettronico, segno di precedenti problemi giudiziari, e temeva di essere in pericolo. La figlia, 18 anni, ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi. Entrambe sono state ricoverate in ospedale, ma sono fuori pericolo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Medolla, caduta dal balcone e un passato di violenza: madre e figlia fuori pericolo. Una donna di 38 anni e la figlia diciottenne sono state coinvolte in un drammatico incidente a Medolla, in provincia di Modena, mercoledì scorso. La donna è precipitata da un balcone, mentre la figlia ha cercato di attutire la caduta. Entrambe sono state soccorse e trasportate in ospedale, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’accaduto ha riportato alla luce una situazione familiare segnata da violenza domestica e da recenti sviluppi legali. La dinamica dell’incidente e il quadro familiare. I primi accertamenti dei carabinieri, intervenuti insieme al personale del 118, hanno rivelato che la 38enne, di origine marocchina, si sarebbe lasciata cadere nel vuoto dopo aver ricevuto dal marito la notizia del suo imminente ritorno in casa.🔗 Leggi su Ameve.eu Modena, terrorizzata dal marito violento donna si getta dal balcone: salvata dalla figlia di 18 anniA Modena, una donna ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone dopo l’aggressione del marito violento, nonostante un divieto di avvicinamento. Donna morsa in piazza Garibaldi: scatta il braccialetto elettronicoUna donna è stata morsa in piazza Garibaldi lo scorso 9 dicembre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sull'autobus con la ex, stalker fa scattare il braccialetto elettronico e finisce in carcere; Stalking a Lecce, perseguita la sua insegnante da mesi: 28enne allontanato con braccialetto elettronico; Stalking alla volontaria. Braccialetto per l’ex . Stremao può riaprire; Gioiosa Marea, 35enne ai domiciliari con braccialetto elettronico: è accusato di violenza sessuale su una minore. Stalkerizza e violenta l’ex, finisce col braccialetto elettronicoLa fine di una relazione sentimentale si sarebbe straformata in un incubo per una donna di San Ferdinando che, esausta dei pedinamenti, delle minacce e delle violenze dell’ex compago, si è rivolta ai ... cn24tv.it Dal braccialetto al carcere Don BoscoPALAIA A niente sono serviti il divieto di avvicinamento alla ex convivente e il braccialetto elettronico. Un uomo di 59 ... lanazione.it Il 37enne, noto alle forze dell’ordine, l’aveva aggredita in estate e portava già il braccialetto elettronico - facebook.com facebook Cagliari, spacca il braccialetto elettronico e si scaglia contro i carabinieri: arrestato x.com