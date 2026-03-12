Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 29ª giornata

Per la 29ª giornata di fantacalcio, sono tre attaccanti che si distinguono: un giocatore considerato un top, uno che rappresenta una certezza e un’ultima scelta come scommessa. Questi calciatori vengono indicati come imprescindibili in avanti per la prossima giornata e rappresentano le opzioni principali per chi vuole puntare su di loro. La lista mira ad aiutare i partecipanti a comporre le formazioni senza errori.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 29ª giornata. Il programma si apre venerdì 13 marzo (ore 20.45) con Torino-Parma, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Cremonese e Fiorentina. Weekend importante per la corsa Champions, con Como-Roma e Milan e Juventus impegnate in trasferta con Lazio e Udinese. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti è il momento di scoprire i tre migliori attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Due gol nelle ultime quattro partite con una fantamedia dell'8,4. Non sarà quello di Malen, ma l'impatto di Alisson Santos sul Napoli è uno dei migliori delle ultime annate per un acquisto del mercato invernale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

