Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 29ª giornata

Per la 29ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come scelte da non ignorare: un elemento di alto rendimento, una presenza sicura e una scommessa per chi cerca un rischio calcolato. Questi giocatori sono stati schierati frequentemente nelle formazioni titolari e rappresentano opzioni da valutare attentamente prima di decidere la formazione. La loro affidabilità e potenziale di rendimento li rendono protagonisti in questa fase del campionato.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 29ª giornata. Il programma si apre venerdì 13 marzo (ore 20.45) con Torino-Parma, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Cremonese e Fiorentina. Il tutto senza dimenticare le attesissime sfide Inter-Atalanta e Lazio-Milan. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti è il momento di scoprire i tre migliori centrocampisti da schierare al fantacalcio in questo turno. Attualmente a quota sei gol in Serie A, Nikola Vlasic (fantamedia 7,1) ha già superato il record di marcature singole in un campionato rispetto ai precedenti tre giocati in Italia.