Accelerata verso l'approvazione della Finanziaria. Si punta a snellire il testo stralciando, come ha detto in aula il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, le norme ordinamentali e quelle non generaliste. "La certezza è che faremo quello che prevede il regolamento - le parole di Galvagno - e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Beni confiscati alla mafia e pronti per la rinascita. Ma 57 restano bloccati dai fondi

Leggi anche: Mascalucia approva Il regolamento per la gestione dei beni confiscati alla mafia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Finanziaria, l'Ars accelera: sì alla stabilizzazione dei trattoristi Esa, fondi per i beni confiscati alla mafia - Istituito dall'Ars un fondo destinato agli enti del terzo settore per realizzare progetti per combattere la dipendenza da smartphone. palermotoday.it