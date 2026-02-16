Malore improvviso cade dalla scala | imprenditore edile muore sul colpo

Un imprenditore edile di ottant'anni ha perso la vita dopo un malore improvviso mentre scendeva da una scala in un’azienda agricola di Visano. L’uomo stava eseguendo un’ispezione quando si è sentito male e ha perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa due metri. Un collega presente sul posto ha cercato di aiutarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi – lunedì 16 febbraio – a Visano, dove un imprenditore ottantenne ha perso la vita durante un intervento in un'azienda agricola di via Gambarelli. Sulla dinamica stanno lavorando i tecnici dell'Ats, affiancati dai carabinieri della Compagnia di Desenzano, arrivati sul posto per i rilievi e per ricostruire con precisione quanto accaduto. L'uomo, titolare di una ditta edile impegnata in alcuni lavori all'interno della proprietà, stava utilizzando una scala quando, per motivi ancora in fase di verifica, è precipitato da un'altezza di alcuni metri.