Trasferta vietata contro il Venezia Giordani | Sono dispiaciuto

Martedì 17 marzo alle 20 è in programma una delle sfide più attese dai tifosi padovani. I biancoscudati, nella trentunesima giornata del campionato di serie B, saranno infatti impegnati in trasferta contro il Venezia in un match che ha un'importanza vitale per le due contendenti. Se da una parte i lagunari si stanno giocando tutte le carte possibili per conquistare la promozione diretta in serie A senza la pericolosa lotteria dei play off, il Padova è alla ricerca di quei punti che le consentano di arrivare il prima possibile ad una tranquilla salvezza. Oggi 12 marzo è giunta notizia che la trasferta sarà vietata ai tifosi padovani per il derby per motivi di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

