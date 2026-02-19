Trasferta vietata ai tifosi dello Scorrano per il match contro il Cutrofiano

Il sindaco di Cutrofiano ha deciso di vietare ai tifosi dello Scorrano di assistere alla partita contro il loro team, in seguito a recenti episodi di tensione tra le due tifoserie. La decisione mira a prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza durante l’incontro, che si svolgerà comunque senza la presenza degli ospiti. La questura ha confermato che questa misura riguarda anche il divieto di trasporto di striscioni e bandiere degli spettatori dello Scorrano. La partita si disputerà senza pubblico ospite, come stabilito dalle autorità locali.

Domenica 22 febbraio riflettori accesi gli spalti resteranno orfani della tifoseria ospite. La decisione della Prefettura di Lecce arriva anche dopo la recente emissione di Daspo in seguito a gravi scontri CUTROFIANO – Una decisione quasi inevitabile, alla luce anche di recenti provvedimenti. E così, quella che dovrebbe essere una domenica di sport e passione per il campionato regionale di Terza Categoria si trasforma, ancora una volta, in un caso di ordine pubblico. Per l'incontro tra Calcio Cutrofiano "A. Manco" e Lorenzo Mariano Scorrano, in programma domenica 22 febbraio 2026, il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Scorrano.