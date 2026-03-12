Trappola Hormuz l’Iran colpisce tre navi cargo | Il greggio arriverà a 200 dollari Missile su base italiana in Iraq
In un'azione recente, l'Iran ha attaccato tre navi cargo nello Stretto di Hormuz, provocando tensioni nella regione. Intanto, un missile è stato lanciato contro una base italiana in Iraq, mentre l’Agenzia internazionale per l’energia ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di greggio dalle riserve globali. Questi eventi evidenziano l’instabilità in aree strategiche e le ripercussioni sul mercato petrolifero.
Roma – L’intervento straordinario dell’Agenzia internazionale per l’energia, con il rilascio coordinato di 400 milioni di barili di greggio dalle riserve dei Paesi aderenti, fotografa meglio di ogni dichiarazione la gravità della crisi del Golfo. È una mossa senza precedenti. Anche Trump annuncia di voler attingere alle riserve Usa. Ma per ora non basta a rassicurare i mercati: il blocco di fatto dello Stretto di Hormuz, le minacce iraniane e i nuovi attacchi alle navi commerciali continuano a pesare più dell’ombrello introdotto dall’Aie e dal G7. Tanto più in presenza della minaccia dei pasdaran: “Dallo Stretto non passerà un litro di petrolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'Iran colpisce tre navi a Hormuz: "Il petrolio salirà a 200 dollari". L'Occidente "libera" 400 milioni di barili di greggioLa guerra del Golfo registra una nuova escalation nelle acque di Hormuz, arteria strategica del traffico commerciale internazionale.
Stretto di Hormuz, colpite tre navi cargo. L'Iran: "Il mondo si prepari ai 200 dollari al barile". E Madrid ritira l'ambasciatore da IsraeleArabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo.
Guerra del petrolio, l'Iran colpisce tre navi a Hormuz: Preparatevi a 200 dollari a barileLa guerra in Medio Oriente coinvolge inevitabilmente i flussi commerciali dell'energia. I Pasdaran iraniani hanno attaccato altre due navi nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia il comandante della mari ... msn.com
Iran, Trump: Se Teheran ha minato Stretto di Hormuz, conseguenze mai viste primaIl presidente reagisce alle indiscrezioni: i Pasdaran avrebbero iniziato a minare lo Stretto, cruciale per il commercio del petrolio ... adnkronos.com
Iran, trappola per Trump: Stretto di Hormuz minato, il blitz gela gli Usa x.com
