Trappola Hormuz l’Iran colpisce tre navi cargo | Il greggio arriverà a 200 dollari Missile su base italiana in Iraq

In un'azione recente, l'Iran ha attaccato tre navi cargo nello Stretto di Hormuz, provocando tensioni nella regione. Intanto, un missile è stato lanciato contro una base italiana in Iraq, mentre l’Agenzia internazionale per l’energia ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di greggio dalle riserve globali. Questi eventi evidenziano l’instabilità in aree strategiche e le ripercussioni sul mercato petrolifero.