Tre navi cargo sono state colpite nello Stretto di Hormuz, mentre le autorità iraniane hanno dichiarato che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile. Nel frattempo, Madrid ha deciso di ritirare l'ambasciatore da Israele. I Pasdaran hanno rivendicato un attacco considerato il più violento dall'inizio del conflitto, colpendo una base navale statunitense in Bahrein, un'installazione ad Erbil e Israele.

Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo. Teheran: "La punizione per Israele è solo al suo inizio". Droni iraniani colpiscono l'aeroporto di Dubai: quattro feriti L'Iran sarebbe pronto a passare da "attacchi reciproci" ad "attacchi continui contro gli avversari". Lo ha detto Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare Khatam al-Anbiya, "Non permetteremo che nemmeno un litro di petrolio raggiunga gli Stati Uniti, i sionisti (Israele) e i loro partner. Qualsiasi nave o petroliera diretta verso di loro sarà un bersaglio legittimo. Preparatevi un petrolio a 200 dollari al barile, perché il prezzo del greggio dipende dalla sicurezza regionale che voi avete destabilizzato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stretto di Hormuz, colpite tre navi cargo. L'Iran: "Il mondo si prepari ai 200 dollari al barile". E Madrid ritira l'ambasciatore da Israele

