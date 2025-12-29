Comunità energetica rinnovabile Città Appenninica | al via la manifestazione di interesse per il partenariato pubblico-privato

Fabriano avvia la fase operativa della Comunità Energetica Rinnovabile “Città Appenninica” con l’apertura della manifestazione di interesse per il partenariato pubblico-privato. Questa iniziativa mira a promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili a livello locale, favorendo la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati per uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio.

FABRIANO - Fabriano dà il via alla fase operativa della Comunità Energetica Rinnovabile "Città Appenninica" con l'apertura della manifestazione di interesse per il partenariato pubblico-privato (PPP). L'iniziativa, rivolta a operatori economici, ha l'obiettivo di individuare un "candidato.

