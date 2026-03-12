Transizione 5.0 rinviata la soluzione sull’iperammortamento

La soluzione sull’iperammortamento nell’ambito del programma Transizione 5.0 è stata nuovamente rinviata. Il decreto fiscale, che avrebbe portato alla sua approvazione, era previsto per il consiglio dei ministri del 10 marzo, ma l’appuntamento è stato spostato. Pertanto, ancora nessuna decisione definitiva è stata presa su questa misura.

Tutto rinviato, ancora una volta, per gli incentivi del programma Transizione 5.0. Con lo slittamento del decreto fiscale, inizialmente previsto al consiglio dei ministri del 10 marzo, resta in sospeso anche la norma che dovrebbe cancellare la clausola made in Eu inserita nel nuovo piano. Tuttavia il ministero dell’Economia proprio in queste ore dovrebbe pubblicare almeno un “comunicato legge che”, in attesa del decreto, possa comunque fornire un messaggio di chiarezza alle imprese. Il “comunicato legge” puntualizzerà, appunto, che il requisito territoriale verrà cancellato. Un chiarimento utile per chi stava pianificando l’acquisto di beni prodotti in stabilimenti fuori dal territorio della Ue o dello Spazio economico europeo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Transizione 5.0, rinviata la soluzione sull’iperammortamento Articoli correlati Leggi anche: Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: “Groenlandia? Troveremo una soluzione”. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isola Mercosur, rinviata a gennaio la firma sull’accordo. Italia e Francia prendono tempoLa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato ai leader dell’Unione europea il rinvio a gennaio della firma dell’accordo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Transizione 5 0 rinviata la soluzione... Argomenti discussi: Transizione 5.0, rinviata la soluzione sull’iperammortamento. Transizione 5.0 agevola i sistemi informativiIl nuovo Piano Transizione 5.0 ammette all'iperammortamento anche nuove categorie legate all'ICT. Ecco le novità ... lineaedp.it Dl Transizione 5.0, è legge il provvedimento che modifica il golden powerDiventa legge il dl Transizione 5.0 che modifica le norme sul golden power nel settore creditizio e assicurativo, alla luce delle disposizioni Ue, mossa che dovrebbe far decadere la procedura ... milanofinanza.it