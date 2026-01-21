Trump guasto sull’Air Force One Poi riparte per Davos | Groenlandia? Troveremo una soluzione La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isola

Durante il suo viaggio verso Davos, Donald Trump ha riscontrato un guasto sull’Air Force One, che ha causato un breve ritardo. Tuttavia, il presidente statunitense è poi ripartito per l’importante forum economico internazionale, affrontando anche questioni geopolitiche come la Groenlandia. La Francia, nel frattempo, ha richiesto l’organizzazione di un’esercitazione NATO sull’isola, evidenziando le tensioni e le collaborazioni in corso tra gli alleati.

La Francia chiede un’esercitazione Nato in Groenlandia. Lo ha annunciato mercoledì l’Eliseo, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce la sua volontà di impadronirsi del territorio autonomo danese. “La Francia chiede un’esercitazione Nato in Groenlandia ed è pronta a contribuire”, ha dichiarato la presidenza francese. “Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione” con l’Europa “possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a NewsNation rispondendo a una domanda sulla Groenlandia. Donald Trump è partito per Davos. Il presidente si è imbarcato sul nuovo aereo dopo il problema elettrico all’Ait Force One. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: “Groenlandia? Troveremo una soluzione”. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isola Groenlandia, la Francia chiede esercitazioni Nato. Trump in viaggio verso Davos dopo il guasto all’Air Force OneLa Groenlandia è al centro di una richiesta francese di esercitazioni NATO nella regione. L'Air Force One con Trump deve tornare indietro, poi riparte per Davos. "Groenlandia? Probabile soluzione con l'Ue"L’Air Force One con Donald Trump a bordo ha dovuto tornare indietro poco dopo il decollo a causa di un problema elettrico. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: L’Air Force One costretto a rientrare, un guasto elettrico interrompe il viaggio di Trump verso Davos; Air Force One con Trump diretto a Davos rientra per problema tecnico; Groenlandia, le ultime notizie in diretta | Trump in volo verso Davos: Groenlandia? Probabilmente troveremo una soluzione con l'Europa. Parigi chiede un'esercitazione Nato sull'isola; Davos, l’Air force one con a bordo Trump torna indietro per un guasto elettrico. Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: Groenlandia? Troveremo una soluzione. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaIl presidente americano riparte dopo un problema tecnico. Sulla Groenlandia: Troveremo una soluzione. La Francia propone esercitazioni NATO. ilfattoquotidiano.it Guasto elettrico sull'Air Force One: Trump cambia aereoLa Casa Bianca assicura che il viaggio verso Davos continuerà su un altro velivolo. In Svizzerà possibile svolta sulla Groenlandia ... msn.com L'#AirForceOne diretto a Davos con a bordo Donald #Trump, mentre era in volo sull'Atlantico, è stato costretto a tornare indietro per un guasto tecnico. Per il presidente americano, subito pronto un altro volo. Prima di partire per il Forum Economico in Svizzer facebook Guasto all'Air Force one, Trump vola verso Davos ma è costretto a riatterrare in Usa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.