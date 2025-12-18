Mercosur rinviata a gennaio la firma sull’accordo Italia e Francia prendono tempo

La firma dell’accordo commerciale tra Ue e Mercosur, prevista per dicembre, è stata rimandata a gennaio, con Italia e Francia che prendono tempo. La decisione è stata comunicata da Ursula von der Leyen, sottolineando le sfide e le discussioni ancora aperte. Un rinvio che apre nuovi interrogativi sulle future opportunità e sulle criticità di un’intesa che potrebbe influenzare l’economia europea e internazionale.

© Thesocialpost.it - Mercosur, rinviata a gennaio la firma sull'accordo. Italia e Francia prendono tempo La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato ai leader dell'Unione europea il rinvio a gennaio della firma dell'accordo commerciale Ue-Mercosur, inizialmente prevista per il 20 dicembre. La notizia è stata confermata da una fonte diplomatica europea a margine del vertice Ue, segnando un nuovo slittamento di un'intesa attesa da anni. Il rinvio arriva in un clima di forte tensione politica e sociale. A Bruxelles migliaia di agricoltori sono scesi in piazza contro l'accordo, temendo gravi ripercussioni sul settore agricolo europeo. Nel frattempo Francia e Italia prendono tempo, chiedendo ulteriori garanzie prima di dare il via libera definitivo.

