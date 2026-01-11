Garlasco due nuovi testimoni mai ascoltati saranno interrogati a breve | Erano fuori da casa Poggi la mattina dell' omicidio

A Garlasco, la procura di Brescia si prepara ad ascoltare due nuovi testimoni, mai ascoltati prima, che confermerebbero di essere stati fuori da casa Poggi la mattina dell’omicidio. Le testimonianze, insieme a recenti analisi sugli oggetti di Chiara Poggi, riaccendono i dubbi sulla ricostruzione giudiziaria. L’interrogatorio rappresenta un passo importante nel proseguimento delle indagini e nel tentativo di fare luce sulla verità.

