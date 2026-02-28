Due passeggeri sono rimasti feriti in un incidente ferroviario a Milano, quando un tram è deragliato. Le vittime sono Ferdinando Favia, un uomo di 59 anni residente in città, e Abdou Karim Touré, un 58enne senegalese. Entrambi si trovavano a bordo del tram al momento dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato al deragliamento.

A non aver avuto scampo nel tram deragliato a Milano Ferdinando Favia, un 59enne milanese residente a Voghera (Pavia), e un cittadino senegalese, Abdou Karim Touré, 58 anni, entrambi passeggeri del mezzo ed entrambi sbalzati sui binari nell'impatto contro il palazzo. Il primo è stato estratto senza vita da sotto il mezzo. Inizialmente si pensava si trattasse di un pedone investito mentre era fermo al semaforo in attesa dell'attraversamento sulle strisce. La seconda vittima era stata portata già in arresto cardiaco, in codice rosso, al Niguarda, ma è deceduta al suo arrivo in ospedale., Nato a Milano, imprenditore, il 59enne (60 li avrebbe compiuti a novembre) era seduto in fondo al tram con la compagna, che è stata ricoverata in codice rosso al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tram deragliato a Milano, ecco chi sono le due vittime

Il passeggero Abdou Karim Tourè e il pedone Ferdinando Favia: chi sono le due vittime del tram deragliato a MilanoUno si trovava a bordo del tram deragliato a Milano, l’altro stava passando per strada, al momento dell’impatto.

Chi erano Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré le due vittime del tram deragliato a MilanoSono due uomini di 60 e 56 anni le vittime del deragliamento del tram, avvenuto ieri pomeriggio a Milano.

Tutti gli aggiornamenti su Tram deragliato.

Temi più discussi: Cosa sappiamo del tram deragliato a Milano per il malore dell'autista; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 49 feriti; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Cosa sappiamo del tram deragliato a MilanoDai video e dalle testimonianze sono emersi i primi indizi utili a ricostruire le cause dell’incidente in cui sono morte due persone ... ilpost.it

Tram deragliato a Milano, indagine per omicidio colposo: sequestrato il cellulare del conducenteMi sono sentito male e non ho attivato lo scambio, ha spiegato il conducente, la cui versione è al vaglio della Procura: cellulare sequestrato, alcol test negativi ... affaritaliani.it

Tram deragliato a Milano, l'autista rompe il silenzio…Altro... - facebook.com facebook

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: "Stavo male e non ho attivato lo scambio" x.com