Tram deragliato a Milano convocati due testimoni | uno ha ricevuto la chiamata del conducente prima del disastro

A Milano, in procura, sono stati ascoltati due testimoni nell’ambito dell’inchiesta sul deragliamento di un tram avvenuto il 27 febbraio. Uno dei testimoni ha riferito di aver ricevuto una chiamata dal conducente prima dell’incidente. L’incidente ha provocato due vittime e più di 50 feriti.

Nei prossimi giorni verrà ascoltato il conducente del 9, attese le analisi sulla scatola nera e la ricostruzione dell'incidente In procura a Milano sono stati convocati due testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso, a causa del quale sono morte due persone e ne sono rimaste ferite più di 50. Si tratta di un collega del conducente del 9 e un ispettore tecnico di Atm. In particolare, le pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara - che coordinano le indagini condotte dalla polizia locale - stanno sentendo il collega tranviere che avrebbe ricevuto una chiamata dall'autista del mezzo quel giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Il conducente del tram deragliato a Milano ha chiamato un collega 15 minuti prima dello schiantoIl conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio avrebbe chiamato un collega per dirgli di essersi fatto male a un piede 15 minuti...

Leggi anche: Cosa rischia il conducente del tram deragliato a Milano, indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario

Una raccolta di contenuti su Tram deragliato

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo; Tram deragliato, il conducente: Una botta al piede, poi lo svenimento. Si indaga anche sulle telecamere; Tram deragliato a Milano, la compagna di una delle due vittime: Andava fortissimo, urlavano tutti; Tram deraglia a Milano: è il terzo caso in pochi giorni.

Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorniUn tram deraglia nei pressi della stazione Centrale a Milano, non ci sono feriti: secondo caso dopo il grave incidente del 27 febbraio ... virgilio.it

Tram deragliato, i pm sentono due testimoniI pm di Milano stanno sentendo come testimoni, nell'inchiesta sul deragliamento del tram che il 27 febbraio ha causato due morti e una cinquantina di feriti, un collega del conducente 60enne e un ispe ... rainews.it

Le immagini delle telecamere intere del tram deragliato a Milano - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, la polizia locale sequestra le scarpe del conducente Approfondisci qui x.com