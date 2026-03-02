Cosa rischia il conducente del tram deragliato a Milano indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario
Il conducente del tram che è deragliato a Milano il 27 febbraio è stato indagato per omicidio colposo, lesioni e disastro ferroviario. Fanpage.it ha consultato un avvocato esperto, che ha spiegato quali sono i possibili rischi legali per l’uomo coinvolto. Le indagini si concentrano sulle responsabilità del conducente in relazione all’incidente e alle conseguenze che ne sono derivate.
Fanpage.it ha chiesto all'avvocato Paolo Di Fresco cosa rischia di fatto il conducente del tram deragliato a Milano il 27 febbraio scorso, alla luce delle indagini sul suo conto per omicidio colposo, lesioni e disastro ferroviario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario. Perquisizioni e sequestri nella sede Atm: cosa sta succedendoUna corsa senza freni, terminata contro la facciata di un palazzo e costata la vita a due persone.
