Cosa rischia il conducente del tram deragliato a Milano indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario

Il conducente del tram che è deragliato a Milano il 27 febbraio è stato indagato per omicidio colposo, lesioni e disastro ferroviario. Fanpage.it ha consultato un avvocato esperto, che ha spiegato quali sono i possibili rischi legali per l’uomo coinvolto. Le indagini si concentrano sulle responsabilità del conducente in relazione all’incidente e alle conseguenze che ne sono derivate.