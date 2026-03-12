Oggi a Montevarchi, in via Chiantigiana, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio. Un minore ha perso la vita, mentre un uomo di 28 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le autorità hanno avviato le verifiche necessarie. L’incidente è stato segnalato alle 12.

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Chiantigiana a Montevarchi. L’allarme è scattato alle 12.43 quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per uno scontro tra un’automobile e un motociclo. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno, un’ambulanza della Misericordia di Castelfranco, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Il bilancio è drammatico: un minore ha perso la vita sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Un uomo di 28 anni è stato invece soccorso e trasportato in codice 1 al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tragico incidente tra auto e moto a Montevarchi: muore un minore, ferito un 28enne

