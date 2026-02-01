Questa sera a Pratovecchio, alle 18:10, è arrivato il 118 per un incidente tra un’auto e un ciclomotore in via Roma. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno trovato un minore ferito. Attualmente non si conoscono le sue condizioni, ma i medici si sono presi cura di lui sul momento. La polizia ha già avviato le verifiche per chiarire cosa sia successo.

Attivato alle 18:10 il servizio di emergenza 118 dell’ASL Toscana Sud Est a Pratovecchio, in via Roma, per un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e un ciclomotore. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermieristica proveniente da Stia e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un minore è stato soccorso e trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Le sue condizioni, pur richiedendo accertamenti, non sarebbero al momento considerate critiche. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente tra auto e ciclomotore a Pratovecchio: ferito un minore

Approfondimenti su Pratovecchio Incidente

Questa pomeriggio a Santa Barbara, in via delle Miniere, si è verificato un incidente tra un’auto e un ciclomotore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pratovecchio Incidente

Argomenti discussi: Incidente tra auto e ciclista ad Arezzo: 34enne trasportato alle Scotte di Siena; Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino; Incidente tra Tuscania e Tarquinia, auto cappotta e blocca la strada; Arezzo, incidente in via Amendola tra auto e bici: grave un 34enne.

Scontro tra auto a Taranto, 5 persone ferite: coinvolti due bambini, uno è graveIncidente sulla strada statale 7 a Taranto, nello scontro frontale tra una Renault e una Lancia sono rimaste ferite 5 persone ... fanpage.it

Scontro tra due auto a Taranto, 5 feriti tra cui due bambiniÈ di cinque feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 7, alle porte di Taranto. (ANSA) ... ansa.it

Drammatico incidente nel Casertano, morti due uomini di trent’anni L’auto è finita in un dirupo lungo la Strada Provinciale 336 tra Castel Morrone a Limatola - facebook.com facebook

Mesagne, incidente su rampa di raccordo della SS7: auto contro guardrail e si ribalta x.com