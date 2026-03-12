Traffico Roma del 12-03-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle otto e trenta del 12 marzo 2026, sul Raccordo Anulare di Roma si registrano code a tratti nella carreggiata interna. La situazione del traffico viene aggiornata da Luceverde Roma, che segnala rallentamenti e congestioni lungo diversi tratti dell’anello stradale. Nessun incidente o evento straordinario viene segnalato al momento. La circolazione rimane intensa soprattutto nelle ore di punta mattutine.

Luceverde Roma ben trovati sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code all'uscita Prenestina allo svincolo per La via Tiburtina nel quadrante Nord Traduci del salario e Flaminia sempre in carreggiata esterna rallentamenti con possibili coda a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla via Aurelia sulla tangenziale est il traffico concludi a seguito di un incidente in galleria tra le uscite A24 e Tiburtina verso lo stadio proseguendo altri allenamenti per traffico tra le uscite Batteria Nomentana e Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 12 03 2026 ore 08 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2026 ore 08:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di...

Le ragioni del NO

Video Le ragioni del NO

Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Più macchine, ma meno meccanici: la crisi economica colpisce gli autoriparatori di Roma; Domenica ecologica a Roma: a fine marzo torna il blocco del traffico nella Fascia Verde; Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze; Allarme bomba in via Roma, area interdetta al traffico e verifiche in corso · ilreggino.it.

Traffico Roma del 12-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare abbiamo chiuso il tratto in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino alla via Ardeatina rallentamenti poi sulla Flaminia tra raccordi Tor di Quinto ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code per ... romadailynews.it

Digita per trovare news e video correlati.