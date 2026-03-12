Alle otto e trenta del 12 marzo 2026, sul Raccordo Anulare di Roma si registrano code a tratti nella carreggiata interna. La situazione del traffico viene aggiornata da Luceverde Roma, che segnala rallentamenti e congestioni lungo diversi tratti dell’anello stradale. Nessun incidente o evento straordinario viene segnalato al momento. La circolazione rimane intensa soprattutto nelle ore di punta mattutine.

Luceverde Roma ben trovati sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code all'uscita Prenestina allo svincolo per La via Tiburtina nel quadrante Nord Traduci del salario e Flaminia sempre in carreggiata esterna rallentamenti con possibili coda a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla via Aurelia sulla tangenziale est il traffico concludi a seguito di un incidente in galleria tra le uscite A24 e Tiburtina verso lo stadio proseguendo altri allenamenti per traffico tra le uscite Batteria Nomentana e Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2026 ore 08:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di...

Le ragioni del NO

Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Più macchine, ma meno meccanici: la crisi economica colpisce gli autoriparatori di Roma; Domenica ecologica a Roma: a fine marzo torna il blocco del traffico nella Fascia Verde; Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze; Allarme bomba in via Roma, area interdetta al traffico e verifiche in corso · ilreggino.it.

Traffico Roma del 12-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare abbiamo chiuso il tratto in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino alla via Ardeatina rallentamenti poi sulla Flaminia tra raccordi Tor di Quinto ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code per ... romadailynews.it

Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l facebook