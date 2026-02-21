In metro con 400 grammi di erba | tradito dall' odore e arrestato

Un uomo è stato arrestato in metro dopo che gli agenti hanno sentito l’odore forte di marijuana provenire dalla sua tasca. Insieme alla droga, aveva quasi 400 grammi di

È successo nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio alla stazione della M2 di Lanza, nei guai un uomo di 47 anni, cittadino del Gambia Era in metro e aveva in tasca aveva quasi 400 grammi di marijuana. Proprio l’odore dell’erba ha attirato l’attenzione degli agenti della Polmetro. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 47 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato detenzione ai fini di spaccio alla stazione Lanza della linea M2 “Verde” della metropolitana di Milano nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio. Intorno alle 17.30 una pattuglia della Polmetro, impegnata in un servizio di prevenzione e repressione dei reati, ha notato un uomo con atteggiamento sospetto all’interno della stazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

