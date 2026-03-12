Domani, l’attrice Manuela Arcuri sarà presente in anteprima nazionale in due cinema delle Marche, uno a Jesi alle 20 e l’altro ad Ancona alle 21. Entrambi gli eventi sono programmati per mostrare il suo nuovo film, con la presenza dell’attrice stessa. Le anteprime rappresentano un’occasione unica per il pubblico locale di vedere il film prima della sua uscita ufficiale.

Doppio imperdibile appuntamento con Manuela Arcuri domani al cinema Multiplex di Jesi (ore 20) e al Multiplex di Ancona (ore 21). La popolare attrice sarà presente nelle due sale per salutare il pubblico alle proiezioni previste in anteprima nazionale del film ‘ Tradita ’, di cui è protagonista. La Arcuri incontrerà i fan insieme all’attore e modello spagnolo Fernando Lindez e altri membri del cast. "Mi sono trovata molto bene nelle Marche – aveva detto Manuela Arcuri alla conferenza stampa di presentazione del film a Jesi –. Le conoscevo poco, e ho scoperto una terra davvero bella che si presta benissimo ad una molteplicità di scenari cinematografici, perché ha mare, montagne, opere d’arte, ville meravigliose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arcuri è "Tradita": Jesi e Ancona ospitano le anteprime nazionali

Articoli correlati

Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito: “Tradita dalle amiche”Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, Manuela Arcuri ha ufficialmente confermato la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco.

Manuela Arcuri racconta la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati, tradita dalle amiche che lo hanno cercato”Manuela Arcuri a Verissimo racconta la separazione dal marito Giovanni: "Ci siamo dati troppo per scontati".

Contenuti utili per approfondire Arcuri è Tradita Jesi e Ancona ospitano...

Temi più discussi: Manuela Arcuri a Jesi per presentare il thriller Tradita; Arcuri è Tradita: Jesi e Ancona ospitano le anteprime nazionali; A Jesi e Ancona anteprima del film con Manuela Arcuri girato nelle Marche, cast in sala; Tradita: Manuela Arcuri a Jesi insieme al cast.

Jesi Manuela Arcuri in sala al Multiplex per l’anteprima nazionale di TraditaCon lei anche Fernando Lindez, presenti per salutare il pubblico alla proiezione del film, girato anche a Jesi, di venerdì 13 marzo alle ore 20 in città e ad Ancona alle ore 21 ... qdmnotizie.it

Tutto pronto per l’anteprima del film Tradita con Manuela Arcuri e Fernando Lindez presenti alla proiezioneCINEMA - Appuntamento venerdì prossimo al cinema Multiplex di Jesi alle ore 20 e al Multiplex di Ancona alle ore 21. «Il film ha coinvolto venti maestranze della regione e numerose comparse locali ed ... cronachefermane.it

Nel libro "Sangue del mio sangue", Fabrizia Arcuri ripercorre la vicenda familiare che ha segnato la sua vita in Calabria. Un tragico evento che ha lasciato un'impronta indelebile sia sulla sua sfera privata che sulla sua carriera. da luned - facebook.com facebook

Manuela Arcuri, perché è finito il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: «Chi ti ama non ti tradisce» x.com