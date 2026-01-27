Consiglio regionale Cirillo | Memoria non rivolta al passato ma un impegno per il presente

La Giornata della Memoria ci invita a riflettere sull’importanza di ricordare le vittime della Shoah e di ogni forma di discriminazione. È un momento per rinnovare l’impegno a educare le nuove generazioni, affinché si favorisca una società più consapevole e rispettosa. La memoria, infatti, non è solo un ricordo del passato, ma un impegno attivo nel presente per costruire un futuro più giusto.

“La memoria non è un esercizio rivolto al passato, ma un impegno per il presente. Oggi, nella Giornata della Memoria, ricordiamo le vittime della Shoah e di ogni persecuzione basata sull’odio e sulla discriminazione, e rinnoviamo il nostro dovere di educare, soprattutto le giovani generazioni, al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Consiglio Regione Ospedali di Polistena e Locri, Cirillo annuncia un Consiglio regionale ad hoc Il Consiglio regionale si riunirà in un'assemblea dedicata per discutere un emendamento al decreto Milleproroghe, promosso dall’onorevole Francesco Cannizzaro. Il Consiglio regionale approva la legge sulla continuità assistenziale, Cirillo: "Il voto unanime atto di responsabilità" Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità una legge dedicata a garantire la continuità dei servizi sanitari regionali. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Consiglio Regione Argomenti discussi: Cirillo: La memoria non è un esercizio rivolto al passato, ma un impegno per il presente; Maltempo, Cirillo dopo il sopralluogo con Musumeci: Risposte rapide in arrivo; Si insediano le commissioni del Consiglio regionale, definito il calendario dei lavori; Consiglio regionale, settimana di lavori tra Aula e Commissioni. Giornata della Memoria, Cirillo: ‘Il ricordo come impegno per il presente’È nostro compito, di tutti, stare accanto ai territori e alle comunità colpite perché nessuno venga lasciato solo, ha ribadito il Presidente del Consiglio regionale sui danni del maltempo in Calabri ... citynow.it Il Consiglio regionale ricorda le vittime della strage di Crans-MontanaIl Consiglio regionale della Calabria, su invito del presidente Salvatore Cirillo, ha avviato i lavori della sua seduta odierna osservando un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage d ... reggiotv.it Il Presidente Federico Romani apre i lavori d'Aula: "La memoria deve diventare testimonianza quotidiana contro ogni forma di antisemitismo e intolleranza" LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/giorno-della-memoria-il-consiglio-regionale-omaggia-l - facebook.com facebook Basilicata, la crisi distretto del mobile imbottito approda in Consiglio regionale - News x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.