Google sta uccidendo il traffico delle notizie? editori reagiscono con denuncia contro l’ue

Una disputa tra Google e gli editori europei si infiamma. Gli editori accusano Google di sottrarre traffico alle loro notizie con le nuove funzioni di intelligenza artificiale integrate nei motori di ricerca. Di fronte a questa situazione, il Consiglio Europeo degli Editori ha deciso di presentare una denuncia contro l’Unione Europea. La questione riguarda come le nuove tecnologie possano influenzare il giro di visite e ricavi delle pubblicazioni online.

Questo articolo analizza una disputa significativa nel panorama editoriale europeo, concentrandosi sulle nuove funzioni di intelligenza artificiale integrate nei motori di ricerca e sulle accuse presentate dal Consiglio Europeo degli Editori. L'attenzione è rivolta al meccanismo di funzionamento delle cosiddette AI Overviews e ad altre funzionalità basate su modelli linguistici di grandi dimensioni, nonché alle implicazioni per l'informazione, le revenue dei giornali e la dinamica tra piattaforme e editori. Si esaminano le posizioni delle parti coinvolte, le potenziali conseguenze per la pluralità dell'informazione e lo stato dell'indagine ufficiale avviata dalla Commissione Europea.

