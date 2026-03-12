Una pizzeria è stata condannata a pagare 8 mila euro agli eredi di Totò dopo aver esposto un’immagine dell’attore come decorazione nel locale. La decisione si basa su una controversia legata all’uso non autorizzato dell’immagine di Totò a fini commerciali, senza il consenso degli aventi diritto. La vicenda riguarda l’impiego dell’immagine dell’attore come elemento decorativo e promozionale.

Esporre la foto di Totò per arredare un locale o promuovere un’attività commerciale può costare caro. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, che ha condannato una pizzeria del capoluogo lombardo a versare circa 8 mila euro ai nipoti dell’attore, figli di Liliana De Curtis, per l’uso non autorizzato della sua immagine. La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della Sera. Al centro della causa una gigantografia del principe della risata esposta all’interno del locale e utilizzata anche nella promozione dell’attività sui social e su piattaforme online. Secondo i giudici della sezione imprese del tribunale milanese, quell’immagine veniva sfruttata con finalità promozionali e pubblicitarie, senza il consenso degli eredi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pizzeria che esponeva un’immagine di Totò costretta a pagare 8 mila euro agli eredi

Articoli correlati

L'anziano morto a Partinico mentre tentava di spegnere un rogo, Irfis paga ulteriore contributo da 100 mila euro agli erediL’istituto regionale ha esaminato nuovamente la domanda presentata dalla famiglia dopo l’integrazione dei documenti che era stata richiesta Sarà...

Codice-colore sbagliato al Triage e diagnosi che arriva troppo tardi: eredi chiedono 1 milione e 300 mila euro di risarcimentoUn codice colore sbagliato, di quelli che si assegnano in fretta al Triage di un pronto soccorso, potrebbe aver determinato la tragedia.