Nevica nelle valli bergamasche Bel tempo nel weekend - Foto

Una nevicata improvvisa ha coperto le valli bergamasche, causando disagi alla circolazione e scuole chiuse in alcune zone. La caduta di neve, che si è registrata a quote anche di 800 metri, ha portato accumuli significativi su strade e tetti. Nel weekend, il cielo si farà sereno e il sole tornerà a splendere, portando temperature fino a 15 gradi in pianura. Le previsioni indicano che questa situazione potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni. La neve ha colpito duramente le aree più alte della regione.

LE PREVISIONI. Fiocchi anche a 800 metri. Sabato e domenica torna il sole: fino a 15 gradi in pianura. Dalle prime luci dell'alba, una copiosa nevica sta interessando l'intero arco prealpino orobico fino a quote medio basse, generalmente oltre gli ottocento metri. E la forte intensità delle precipitazioni, a tratti, ha permesso anche ai fiocchi di sconfinare a quote leggermente inferiori. Ma è solo oltre i mille metri che il manto nevoso sta assumendo spessori di tutto riguardo; sarà certamente interessante valutare gli accumuli a fine perturbazione, prevista nel tardo pomeriggio di giovedì 19 febbraio.