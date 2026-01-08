Meteo weekend instabile con piogge e neve in collina poi arriva il miglioramento

Il fine settimana si presenta caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate in collina tra venerdì e sabato. A partire da domenica, è previsto un miglioramento con maggiore presenza di sole e una progressiva stabilizzazione del tempo. Per tutti coloro che pianificano attività all’aperto, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo e programmare di conseguenza.

Roma - Nuova fase perturbata tra venerdì e sabato con precipitazioni diffuse e neve a bassa quota, domenica più sole e clima in graduale ripresa. La tendenza meteo della settimana conferma un weekend movimentato, caratterizzato da piogge, nevicate fino all'alta collina e temperature variabili, seguito da un deciso miglioramento nella giornata di domenica. Una nuova perturbazione atlantica interesserà l'Italia a partire da venerdì 9 gennaio, portando un temporaneo aumento termico prima di un nuovo calo. Nella giornata di venerdì, il Nord sarà in parte ai margini del peggioramento: attese nevicate sulle Alpi fino ai fondovalle, con neve anche in pianura tra Friuli e Veneto orientale, in rapido esaurimento.

