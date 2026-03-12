Tosca D’Aquino porta in scena ’Cena con sorpresa’

Stasera torna Auroradisera con Tosca D’Aquino che interpreta ’ Cena con sorpresa ’. Appuntamento alle 21,15 al Teatro Aurora per la commedia che vede protagonisti anche Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra. Si tratta del penultimo appuntamento dell’edizione 2026 della rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. Si ride ma anche si riflette sulla coppia e sul rapporto di coppia grazie a questa commedia che racconta la storia di Stefania e Arnaldo, sposati da molti anni, affiatati e benestanti: lui è un avvocato penalista di successo, lei un’architetta dedita ormai soprattutto alla beneficenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

