Teatro Mercadante di Cerignola stagione 2025 2026 | in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D' Aquino

Questa sera al Teatro Mercadante di Cerignola va in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D'Aquino. La stagione 20252026 si fa più interessante con questo spettacolo che promette divertimento e risate. L’appuntamento è per martedì 10 febbraio alle 21, e i biglietti sono già in vendita.

La stagione teatrale del Teatro Mercadante di Cerignola, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento, in programma martedì 10 febbraio alle 21. Il sipario si alzerà su 'Cena con sorpresa, una commedia brillante che promette di coinvolgere.

