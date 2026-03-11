Cena con Tosca Sorpresa d’Aquino al teatro Dante

Al teatro Dante di Sansepolcro si è svolta una cena con Tosca, seguita da una sorpresa di Aquino. La serata fa parte della programmazione della stagione teatrale, organizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un evento speciale all’interno del cartellone in corso.

Prosegue la stagione del teatro Dante di Sansepolcro, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Stasera mercoledì 11 marzo alle 21, Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra sono i protagonisti di " Cena con sorpresa ". Stefania e Arnaldo durante una cena scoprono che il loro amico Francesco ha una relazione con la loro figlia di venti anni. Tra ironia e leggerezza, Cena con sorpresa indaga come le menti benpensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza, soprattutto dentro le mura di casa. Divertente, ironica, comica questa commedia racconta una realtà che sempre più fa parte della nostra vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

