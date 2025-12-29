Carcere minorile Casal del Marmo agente sequestrato e pestato da detenuti stranieri

Un agente delle forze dell'ordine è stato sequestrato e aggredito all’interno del carcere minorile Casal del Marmo. L'episodio coinvolge detenuti stranieri che, in modo violento, hanno immobilizzato e picchiato il poliziotto. L’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture penitenziarie, evidenziando la necessità di misure più efficaci per garantire l’ordine e la tutela del personale.

Un gruppo di detenuti stranieri ha prima sequestrato un poliziotto penitenziario e lo ha poi selvaggiamente picchiato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

