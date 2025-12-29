Carcere minorile Casal del Marmo agente sequestrato e pestato da detenuti stranieri

Un agente delle forze dell'ordine è stato sequestrato e aggredito all’interno del carcere minorile Casal del Marmo. L'episodio coinvolge detenuti stranieri che, in modo violento, hanno immobilizzato e picchiato il poliziotto. L’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture penitenziarie, evidenziando la necessità di misure più efficaci per garantire l’ordine e la tutela del personale.

Un gruppo di detenuti stranieri ha prima sequestrato un poliziotto penitenziario e lo ha poi selvaggiamente picchiato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Carcere minorile Casal del Marmo, agente sequestrato e pestato da detenuti stranieri Leggi anche: Aggressione nel carcere minorile di Casal del Marmo: detenuti sequestrano un poliziotto e lo picchiano Leggi anche: Aggressione choc nel carcere minorile, sequestrato e picchiato agente della penitenziaria Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aggressione choc nel carcere minorile, sequestrato e picchiato agente della penitenziaria; Carcere minorile di Casal del Marmo, ancora violenza: picchiati due agenti, danni alla struttura; Casal del Marmo, l’agente pestato nel carcere minorile: “Erano in 20. Potevo morire”; Agente picchiato nel carcere di Casal del Marmo da un gruppo di giovani detenuti. Agente picchiato nel carcere di Casal del Marmo da un gruppo di giovani detenuti - Diciassette giorni di prognosi, per un agente di Polizia penitenziaria in servizio nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma. rainews.it

Aggressione nel carcere minorile di Casal del Marmo: detenuti sequestrano un poliziotto e lo picchiano - Un gruppo di detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma ha sequestrato e picchiato un agente della polizia penitenziaria ... fanpage.it

Roma - Follia nel carcere minorile di Casal Del Marmo: sequestrato e picchiato agente di polizia penitenziaria - 'Un gruppo di detenuti stranieri ha prima sequestrato un poliziotto penitenziario e lo ha poi selvaggiamente picchiato, ferendo anche un altro Agente di servizio'. virgilio.it

CORRIERE DELLA SERA ROMA 28/12/2025 Due agenti aggrediti e feriti nel carcere minorile = Agguato nel carcere minorile: picchiati due agenti penitenziari #FnsCisllazio #sicurezza #PoliziaPenitenziaria #followers x.com

#Roma – Follia nel carcere minorile di Casal Del Marmo: sequestrato e picchiato agente di polizia penitenziaria | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #sappe #casaldelmarmo #carcremino - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.