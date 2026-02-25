Nuovo rapporto Antigone sulla giustizia minorile | più che la criminalità esplode la stretta repressiva Soprattutto dopo il decreto Caivano

È stato presentato stamattina a Roma, alla presenza del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, l’ottavo Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile italiana, dal titolo “Io non ti credo più”, frutto dell’elaborazione di dati ufficiali e dell’osservazione diretta delle carceri minorili che l’associazione opera da molti anni attraverso visite agli Istituti Penali per Minorenni. Il Rapporto racconta la vita interna alle carceri – troppo spesso degradata anche quando queste accolgono giovani e giovanissimi – e il sistema generale della presa in carico penale destinata ai minori. Il titolo ci descrive drammaticamente come stiamo perdendo questi ragazzi: non si fidano più di noi, del mondo degli adulti, di chi amministra la giustizia minorile mostrando sempre più desiderio di punizione e vendetta e sempre meno accoglienza, ascolto, sostegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

